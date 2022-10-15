Мир стане можливим тоді, коли для РФ стане неможливим її терор, зазначив президент України.

Навіть сто тисяч загиблих на війні росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 234-го дня війни.

"Ми робимо все, щоб зменшити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади й штаби", – заявив очільник держави.

Відео дня

Зеленський додав, що загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до шістдесяти пʼяти тисяч, і "стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність".

"І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись", – заявив глава держави.

Він наголосив, що тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру.

"Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор", – наголосив Зеленський.

Війна РФ проти України та російські втрати – важливі новини

Як повідомляв УНІАН, у зведенні станом на 18.00 15 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українська авіація за добу нанесла 30 ударів та завдала ворогу значних втрат.

Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БПЛА та один вертоліт ворога.

Також, ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня серед особового складу орієнтовно склали близько 64 тис. 700 осіб. Також 14 жовтня було знищено, зокрема, ще 16 артилерійських систем ворога.

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