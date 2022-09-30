Минулої доби знищено більш як 500 російських загарбників.

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували понад 59 тис. окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого становлять близько 59 тис. 080 військових. Зокрема, за минулу добу ліквідовано понад 500 російських окупантів.

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Також з початку повномасштабного вторгнення ворог втратв 2 тис. 338 танків (13 за добу), 4 тис. 932 (23 за добу) бойових броньованих машин, 1 тис. 391 (6 за добу) артилерійських систем, 333 (2 за добу) реактивних систем залпового вогню;

176 (1 за добу) засобів ППО, 264 (2 за добу) літаки, 225 (1 за добу) гелікоптерів, 1 тис. 003 (8 за добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 246 крилатих ракет,

15 кораблів/катерів, 3 тис. 768 (17 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 131 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби супротивник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Війна в Україні: головні новини

На сході та півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За підрахунками західних аналітиків, найближчими днями захисники можуть оточити ЗС РФ у Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

У відповідь на успіхи ЗСУ у перші тижні контрнаступу на Харківському напрямку, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У зв'язку з чим країну покинули сотні тисяч російських чоловіків.

Мобілізацією Кремль намагається вирішити нагальну проблему щодо поповнення резервів розбитих підрозділів. Однак самі військові записують відео, як їх без попередньої підготовки кидають на гарячі ділянки фронту.

Водночас йдеться також про бюрократичні збої в мобілізації. Це, на думку Інституту вивчення війни, вказує, що Путін знову обійшов процедуру комунікації МО РФ і сам працює з командувачами на місцях.

Крім того, у ніч на 30 вересня Путін видав указ про "незалежність" українських регіонів Херсонської та Запорізької областей після проведення незаконних "референдумів", що напевно посилить агресивну риторику Москви щодо застосування ядерного озброєння уразі "посягання" на "російські території".

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