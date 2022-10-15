Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Українська авіація за добу нанесла 30 ударів та завдала ворогу значних втрат.

Про йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів ворога.

Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

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За сьогодні ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу 11 населених пунктів на сході країни. Як повідомили у Генштабі, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Як зазначив Арестович, у Путіна залишилося 25% ракет. Кремль ще може завдати масованого ракетного удару по Україні, але це буде "самогубством".

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