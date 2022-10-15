За добу українськими військами було знищено ще 400 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня серед особового складу орієнтовно склали близько 64 тис. 700 (+400 за добу) осіб. Танків було знищено 2 тис. 524 (+3) одиниці, бойових броньованих машин - 5 тис. 179 (+7), артилерійських систем - 1 тис. 582 (+16), реактивних систем залпового вогню - 365 (+3).
Засобів протиповітряної оборони знищили 186 (+0) одиниць, літаків - 268, гелікоптерів - 242 (+2), безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 210 (+11), крилатих ракет - 316. Кораблів/катерів було знищено 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 3 тис. 951 (+7), спеціальної техніки - 142.
"Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Війна в Україні: головні новини
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.
На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.
Як заявив спікер командування "Південь" Владислав Назаров, 14 жотвня окупанти намагалися відновити активний рух через річку Дніпро.
Разом з тим ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом попередньої доби українські військові вчергове відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.
Також Генштаб звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців сягає 50%.