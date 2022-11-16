РФ кажуть про мир, а вона у відповідь запускає ракети, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія випустила по 10 ракет на кожен пункт мирного плану України.

Росії кажуть про мир, а вона - ракети у відповідь, їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж і спричинила, а вона - іранські дрони у відповідь, про це глава держави повідомив у Telegram.

"...Їй (Росії - Ред.) - десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона - по десять ракет на кожен пункт про мир", - заявив Зеленський.

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Звернення Володимира Зеленського до лідерів "Великої двадцятки" - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у своїй промові у межах саміту G20 на Балі президент України Володимир Зеленський закликав світ не пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

"Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних "Мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після укладання", - сказав президент.

Він представив 10 рішень, які можна реалізувати, щоб гарантувати мир.

Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Масований ракетний удар Росії по Україні 15 листопада - що треба знати

Учора окупанти запустили по Україні 96 крилатих ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр") та керовані авіаційні ракети Х-59.

Водночас, протиповітряною обороною України збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 Shahed-136/131, один безпілотник "Оріон" та один дрон "Орлан-10".

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