Там він заслухав доповідь комбрига та нагородив військових

Під час візиту до Харківської області, президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади, яка воює під Куп'янськом. Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про ситуацію на підпорядкованій ділянці фронту. Крім того, комбриг доповів про особливості використання БПЛА на місцевості та протидію ворожим безпілотникам у регіоні.

"Окремо обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський особисто поспілкувався з військовими на місці та вручив їм нагороди за значний внесок в оборону України.

"Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", – сказав Зеленський.

Зазначається також, що частину нагород з міркувань безпеки президент передав командирам для вручення за місцем несення служби.

Ситуація на фронті - важливі новини

Днями стало відомо, що Сили оборони вийшли з Авдіївки Донецької області. На думку експертів з Центру стратегічних комунікацій, ця "звитяга" не дасть ворогу жодних стратегічних переваг.

Натомість, на думку воєнного аналітика Олександра Мусієнко, після взяття Авдіївки, РФ може збільшити тиск на Куп'янськ. Це може стати новою політичною ціллю Путіна напередодні виборів.

Про те, що війна в Україні змінюється і здійснюється перехід до нової фази, заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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