Під час війни без людини не буде ніякого успіху, підкреслив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні проти росіян змінюється, здійснюється перехід до іншої фази.

Під час іншої фази протистояння воюватимуть безпілотники, але ніяких реальних дій, ніякого успіху без людини не буде, розповів генерал-лейтенант - командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

Офіцер додав, що впродовж останніх місяців відсоток знищення безпілотними засобами становить у загальному приблизно 70% цілей. "Війна переходить в іншу фазу - де воюють безпілотні засоби. Але без людини не буде ніякого успіху… Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є", - підкреслив співбесідник.

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На Мюнхенській конференції з безпеки верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель поділився прогнозом, що на українців чекає протистояння нового типу. За словами головного євродипломата, у майбутньому буде новий тип війни - зі штучним інтелектом, як із "Зоряних воєн", та траншеями Першої світової.

Видання The Wall Street Journal прогнозувало, що у світі війни пануватимуть безпілотники. Раніше український віце-прем'єр-міністр та очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у протистоянні українців проти росіян FPV-дрони стали геймченджерами. Президент Володимир Зеленський зазначав, що ніхто не знає, коли закінчиться війна проти РФ.

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