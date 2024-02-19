Контроль над руїнами Авдіївки не дасть ворогу жодних стратегічних переваг, пояснив Центр.

У битві за Авдіївку росіяни зазнали більше втрат, ніж у боях за Бахмут, при цьому контроль над містом не дасть ворогу жодних стратегічних переваг.

Про це зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там нагадали, що 18 лютого Сили оборони завершили вихід з Авдіївки. Оборона Авдіївки від російських загарбників тривала майже 10 років.

"Ми обов’язково повернемо і відбудуємо це місто. Українські воїни були змушені залишити Авдіївку через брак боєприпасів. Така ціна зволікань із наданням допомоги нашими партнерами", - йдеться у коментарі Центру.

При цьому зазначається, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях.

"За 4 місяці активної фази боїв знищено понад 47 тис. окупантів, 364 танки, 5 літаків та іншої техніки противника. Більше ніж у битві за Бахмут", - каже Центр.

Там вважають, що Путін наказав своїм військам захопити Авдіївку для підняття власного рейтингу. Однак визначені диктатором строки "перемоги" неодноразово відкладалися завдяки стійкості українських захисників міста.

"Контроль над руїнами Авдіївки не дасть ворогу жодних стратегічних переваг. Це чергова "Піррова перемога", яка наближає виснаження ресурсів Росії", - наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

ЗСУ вийшли з Авдіївки - головні факти

17 лютого Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки.

18 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що підрозділи Збройних сил України були виведені з Авдіївки на нові більш вигідні позиції. Він підкреслив, що воїни й надалі стоять на заваді подальшому просуванню ворога.

За словами Лиховія, під час виходу з Авдіївки в тих складних умовах, які склалися зі зміною оперативної обстановки, деяка кількість військовослужбовців опинилася в полоні. Він також підкреслив, що не може говорити про конкретні цифри, тому що наразі відбувається верифікація.

За його словами, втрати в таких обставинах були мінімальні як на події, які склалися. Він також підкреслив, що Україна буде боротися за звільнення кожного із військових, які потрапили в полон.

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