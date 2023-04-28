На їхнє місце пропонується спрямовувати військовослужбовців, які отримали поранення, і знають, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що президент України Володимир Зеленський Зеленський порекомендував Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів з центрів комплектування на лінію фронту.

Відповідаючи на запитання щодо застосування сили представниками територіальних центрів комплектування, Резніков зазначив, що це є неприпустимим, і в законодавстві чітко прописано алгоритм їхніх дій.

"Щодо реакції. Нагадаю, що центри комплектації - колишні воєнкомати - вони входять в структуру Сухопутний військ, це не Міністерства оборони структури, це військові, це Сухопутні війська Збройних сил України", - повідомив Резніков сказав під час прес-конференції.

Відео дня

Урядовець також зауважив, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк системно займається і центрами комплектації.

"Насправді, реформа центрів комплектації давно вже на часі... Тому ми так само разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт "Оберіг", - сказав Резніков.

Він пояснив, що йдеться про оцифрування всіх накопичених документів.

"Багато речей будуть зроблені завдяки цифрі, автоматично підтягуватися. От ви одружилися. Формально, якщо ви як військовозобов'язаний не повідомили про це центр комплектації, то ви порушник закону... А зараз система дуже проста: факт реєстрації відбувся, Мін'юст дані дав, воно буде підтягуватись автоматично", - зазначив міністр.

Резніков додав, що таким чином зменшується навантаження на центри комплектування і вирішуються кадрові рішення.

"Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями. Тому є одна з простих рекомендацій президента України Володимира Зеленського... Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному: переважну більшість воєнкомів основних, які давно сидять там (у центрах комплектування - УНІАН), відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їхнє місце військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - розповів урядовець.

Скандали зі співробітниками ТЦК - що відомо

27 квітня в мережі зявилося відео, на якому чоловіка жорстоко побили військкоми. Спочатку пстраждалого вдарили по обличчю, а потім ногами в живіт.

У Черкаському обласному ТЦК розповіли, що військовозобов'язаний перший застосував силу до представників центру комплектування, а опублікований у мережі ролик - вирваний з контексту.

Слід зазначити, що це не єдиний випадок, але такі інциденти не мають масового характеру.

Вас також можуть зацікавити новини: