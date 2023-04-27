Жінці загрожує термін до двох років.

У мережі з'явилося відео скандалу в одному з елітних ресторанів Soho. Власниця закладу накинулася на співробітників ТЦК, після чого стосовно жінки відкрили кримінальну справу.

Відзначається, що військові прийшли в ресторан, щоб перевірити документи у чоловіків, але жінка стала заважати їм, тому що нібито після перевірок в її заклад перестають ходити люди.

"Х*й якийсь прийшов разом з тобою. А ви всі разом, все х*і, виходить. Яку роботу ви робите? Я поважаю військовослужбовців. Але я буду розмовляти і" тикати", що захочу, те й робити. Це ви мене не поважаєте. Тому ви прийшли в мій заклад і чіпаєте моїх гостей. Коли ви будете ходити, ніхто ходити не буде", - кричала жінка.

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Крім того, вона стала допитувати одного зі співробітників ТЦК, чому він не на фронті.

У Головному управлінні Нацполіції Дніпропетровської області в коментарі ТСН повідомили, що стосовно жінки відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 342 "Відповідальність за опір військовослужбовцю" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до двох років. Тривають слідчі дії.

Скандали через повістки - що відомо

12 квітня жінка "відбила" чоловіка від воєнкомів на одній з вулиць Івано-Франківська. На оприлюдненому ролику українця із закладеними за спину руками повалили на землю, але жінка втрутилася в ситуацію.

Пізніше з'явилося ще одне відео, але вже з Черкас. Після короткої розмови українця кілька разів б'ють по обличчю, а потім укладають на землю. Після чого чоловік отримав "контрольний" удар ногою з боку одного з "воєнкомів".

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