Після нетривалої розмови з трьома представниками військкомату українця спершу декілька разів вдарили по обличчю, а потім повалили на землю.

В Україна набирає обертів черговий скандал через неправомірні дії деяких військкомів, які силоміць намагаються вручити українцям повістки.

Доволі часто такі інциденти завершуються жорстокими бійками. Не виключенням став випадок, який стався, за даними ЗМІ, у Черкасах.

В мережі з'явилося відео, на якому чоловіку заламали руки троє військкомів начебто під час вручення повістки.

Відео дня

В кадрі після нетривалої розмови українця, спершу, декілька разів б'ють по обличчю, а потім вкладають на землю. Вже там чоловік отримав "контрольний" удар ногою з боку одного з військкомів.

Поки що Генштаб та представники Міноборони України офіційно не прокоментували цей інцидент.

В Івано-Франківську військкоми накинулися на чоловіка

Нагадаємо, що 12 квітня українців також обурив ролик, де жінка ледве "відбила" чоловіка від місцевих військкомів. Інцидент трапився на одній з вулиць Івано-Франківська.

Там українця із закладеними за спину руками вже встигли повалити на землю, проте українка встигла втрутитися у ситуацію та зафіксувати дії військкомів на відео.

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