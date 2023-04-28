У центрі комплектування стверджують, що відео вирвано з контексту.

У мережі наробило галасу відео, як представники військкомату в Черкасах б'ють чоловіка, очевидно, під час спроби вручити повістку. У Черкаському обласному ТЦК озвучили свою версію подій: мовляв, військовозобов'язаний почав гамселити представників центру комплектування, а опублікований у мережі ролик - вирваний з контексту.

Як розповіли у ТЦК, все сталося поблизу торговельного центру у Черкасах. Чоловік нібито почав "поводитись провокаційно", побачивши військових при виконанні службових обов’язків.

"Громадянина було затримано, на місце події військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Нацполіції. Прибувши за викликом, вони взяли пояснення в учасників події. Варто зазначити, що відео вирване з контексту, обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті", - йдеться у повідомленні. Наразі за цим фактом призначено службову перевірку.

Відео дня

У Черкасах представники військкомату побили чоловіка - відео

27 квітня мережею почав ширитися відеозапис, на якому чоловіка жорстоко побили троє військкомів. Українця декілька разів вдарили по обличчю, а потім один з чоловіків у військовій формі сильно вдарив його ногами по животу.

Згодом у поліції області уточнили, що відео - не фейк. Чоловік справді став жертвою жорстоких побоїв, проте детальної інформації щодо того, чому саме виник конфлікт, не надали. Поліція не виключає, що це могло статися через видачу повістки.

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