У мережі наробило галасу відео, як представники військкомату в Черкасах б'ють чоловіка, очевидно, під час спроби вручити повістку. У Черкаському обласному ТЦК озвучили свою версію подій: мовляв, військовозобов'язаний почав гамселити представників центру комплектування, а опублікований у мережі ролик - вирваний з контексту.
Як розповіли у ТЦК, все сталося поблизу торговельного центру у Черкасах. Чоловік нібито почав "поводитись провокаційно", побачивши військових при виконанні службових обов’язків.
"Громадянина було затримано, на місце події військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Нацполіції. Прибувши за викликом, вони взяли пояснення в учасників події. Варто зазначити, що відео вирване з контексту, обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті", - йдеться у повідомленні. Наразі за цим фактом призначено службову перевірку.
У Черкасах представники військкомату побили чоловіка - відео
27 квітня мережею почав ширитися відеозапис, на якому чоловіка жорстоко побили троє військкомів. Українця декілька разів вдарили по обличчю, а потім один з чоловіків у військовій формі сильно вдарив його ногами по животу.
Згодом у поліції області уточнили, що відео - не фейк. Чоловік справді став жертвою жорстоких побоїв, проте детальної інформації щодо того, чому саме виник конфлікт, не надали. Поліція не виключає, що це могло статися через видачу повістки.