Зеленський зазначив, що в окупантів був час для підготовки до наступу ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося раніше. За його словами, причина в тому, що сама операція почалася пізніше, ніж передбачалося спочатку.

"У нас були плани почати її навесні, але ми не почали, тому що у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, не було достатньо правильно навчених бригад – я маю на увазі, правильно навчених цій зброї. Оскільки ми почали дещо пізно, можна сказати – і це правда, поділяється всіма експертами, – що це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони", - сказав український лідер на форумі безпеки Aspen Security Forum по відеозв'язку.

Зеленський зазначив, що в окупантів був час для підготовки до наступу ЗСУ.

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"Безумовно, у них було трохи більше часу, ніж потрібно; завдяки цьому вони побудували всі ці лінії. І дійсно, у них було багато мін на наших полях. Тому більш повільний темп наших контрнаступальних дій. Але наступ ЗСУ триває і ми наближаємося до того моменту, коли дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі мінні ділянки і розмінуємо ці ділянки", - заявив він.

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