Так, за словами Подоляка влада України точно розуміє і ризики, і проблеми.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що РФ може повторити великі ракетні атаки по критичній інфраструктурі України.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, як наша країна готується до такого сценарію. Так, в ефірі телепроекту FREEДОМ, Подоляк зазначив, що масованими ударами по українській інфраструктурі Росія намагається наносити "енергетичний геноцид".

"Ми це переживемо! Чи буде нам важко? Безумовно! Чи будуть спроби з боку Росії завдати ударів по нашій енергетиці - звичайно! На полі бою вони програють, у них іншого формату війни більше немає. У них залишився тільки один формат - геноцидний тип війни: вони навмисне, не приховуючи цього, завдають ударів по енергетиці для того, щоб позбавити нас опалення, енергозабезпечення, водопостачання і тд. Це єдиний спосіб Росії хоч якось довести, що вона щось в цьому світі ще варта", - пояснив він.

Так, за словами Подоляка влада України точно розуміє і ризики, і проблеми:

прискорили переговори про системи протиракетної оборони та антидронової оборони;

"Є прискорені поставки. Ми сподіваємося, що ми зможемо закрити небо вже найближчим часом", - зазначив Подоляк.

ремонт енергетичних розподільних потужностей;

"Ми з нашими партнерами шукаємо можливості отримати додаткові Трансформатори, проводити в прискореному режимі доставку цих елементів в Україну, проводити ремонтні роботи - працюємо вкрай інтенсивно над будь-яким ушкодженнями", - запевнив Подоляк.

шукаємо варіанти будь-якого фізичного посилення і фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури;

імпорт електроенергії;

"Ми розуміємо, що на сьогодні Україна має дефіцити енергетики. У нас є домовленості з партнерами, щоб частково дефіцит електроенергії можна було компенсувати, закуповуючи обсяги електроенергії у наших партнерів. І вони йдуть в переговорному процесі максимально на зустріч", - запевнив Подоляк.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, 6 листопада президент Зеленський, росіяни накопичують сили для нового масованого удару по українських містах. Серед цілей окупантів - об'єкти енергетики.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що російські окупанти посилять удари по критичній інфраструктурі України в осінньо-зимовий період, оскільки вони не мають помітних успіхів на фронті.

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