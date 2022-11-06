Серед цілей окупантів - об'єкти енергетики.

Росіяни накопичують сили для нового масованого удару по українських містах.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 6 листопада, для цього Росія замовила у Ірана балістичні ракети.

Зеленський уточнив, що йдеться насамперед про удари по енергетичній інфраструктурі.

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"Держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Перш за все, енергетичній. Для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

Глава держави зауважив, що обговорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо відповідальності Ірану за співучасть у збройній агресії Кремля.

"Іранський режим має бути покараний. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії продовжувати цю війну... Кожен, хто допомагає продовжувати Росії цю війну, повинен разом з нею відповідати і за наслідки цієї війни", - наголосив Зеленський.

Іран погодився передати Росії балістичні ракети

Про угоду двох режимів дізналося агентство "Reuters". За словами дипломатів, росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar. Ці балістичні ракети малої дальності можуть вражати цілі на відстані до 300 і 700 км відповідно.

Тегеран відповів згодою. У відповідь на постачання зброї, як писав CNN, Росія погодилась продавати режимові ядерні матеріали для виготовлення ядерного пального.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія планує розмістити ракети на північ від України. Проти цих ракет Україна має мало захисту, зізнався він. Станом на 4 листопада в української розвідки не було даних щодо того, чи дійшли ракети до Росії.

З липня 2022 року Тегеран постачає Росії ударні дрони-камікадзе, якими окупанти б'ють по критичній інфраструктурі України.

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