Церемонія відбулася у сесійній залі Верховної Ради.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України, зазначаючи, що церемонія відбулася у сесійній залі Верховної Ради.

"Саме зенітники під командуванням Сергія Яременка на позивний "Граніт" витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні — червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 "непереможних" аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100-відсотковий результат", - сказано в повідомленні.

Яременко зазначає, що відмінних результатів вдається досягти як, завдяки озброєнню, так і майстерності зенітників, які практично ніколи не діють шаблонно.

Відео дня

"Завдяки цілому комплексу заходів введення в оману противника, постійній зміні позицій, різним тактичним прийомам нам вдалось обійти систему теорії ймовірності". – додав він.

Яременко зазначив, що в порівнянні з минулим роком в Україні набагато потужніший рівень протиповітряної оборони.

Збиті російські "Кинджали"

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що перед початком вовномасштабного вторгнення Росії на територію України, у ворога було 43 ракети "Кинджал", а у березні цього року їх було вже 50 - за рахунок виробництва нових ракет.

Першу російську ракету "Кинджал", які росіяни називають гіперзвуковими, було збито в Україні в ніч на 4 травня. Після того росіяни ще калька разів запускали ці ракети, усі вони були збиті, хоча самі росіяни цього не визнають.

Вас також можуть зацікавити новини: