Сьогодні Росія як ніхто інший зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом НАТО.

Росія насправді прямо зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом НАТО. Очевидність цього не помітна тільки з бункера. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

"Для Росії зараз було б правильним просити, щоб Україну прийняли в НАТО. Тому що члени НАТО обороняються, не знищують. Держави НАТО захищають народи, а не кидаються на сусідів, щоб знищити їхнє майбутнє", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Росія, яка зараз входить в період внутрішньої нестабільності, як ніхто інший зацікавлена в безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах.

"А отже Росія теж зацікавлена в Україні в НАТО. Це комусь може бути не видно з московських або валдайських бункерів. Весь світ це бачить", - заявив український президент.

Україна і НАТО - останні новини

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, на найближчому саміті НАТО Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до Альянсу "з відкритою датою". Крім того, між Україною і партнерами тривають консультації про отримання більш термінових гарантій безпеки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц днями заявив, що поки Україна може розраховувати тільки на довгострокові гарантії безпеки, але ніяк не на членство в НАТО. Тому липневий саміт Альянсу буде присвячений питанням підтримки України, але не прийняття її до своїх лав.

Вас також можуть зацікавити новини: