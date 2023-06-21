Втім, президент не може стверджувати це напевно, адже Путін втратив зв'язок з реальністю.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю, хоч і перемістив частину арсеналу в Білорусь.

Як заявив Зеленський в інтерв'ю BBC, Путін став небезпечним для України з 2014 року, коли окупував першу з наших територій. Втім, він навряд чи накаже застосувати ядерну зброю.

"Я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв’язку з реальністю, яка в 21 столітті розв’язала повномасштабну війну проти свого сусіда", - сказав Зеленський.

Ймовірність ядерного удару - прогнози

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна". Глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною".

В ГУР вчора наголошували, що станом на зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування ядерної зброї проти України, хоча така загроза з боку РФ гіпотетично існує завжди.

Крім того, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія не піде на ядерний удар по Україні. За його словами, при владі в РФ "не так багато ідіотів".

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