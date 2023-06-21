Буданов наголосив, що миру не буде, поки Росія існує в такому вигляді, як зараз.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія не піде на ядерний удар по Україні.

Про це він повідомив у коментарі журналу The Economist. За словами Буданова, за дев'ять років війни він навчився оцінювати ризики загрози застосування ядерної зброї.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до РФ, ідіотів у керівництві там не так багато", - сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади.

"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - констатував Буданов.

Ядерна загроза - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна". Глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною".

Натомість диктатор Путін заявив, що у Росії немає необхідності бити по Україні ядерною бомбою. Він сказав, що ідея використовувати тактичну ядерну зброю не подобається і він ставиться до неї негативно.

В ГУР вчора наголошували, що станом на зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування ядерної зброї проти України, хоча така загроза з боку РФ гіпотетично існує завжди.

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