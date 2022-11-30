Також було розглянуто питання забезпечення українських військових.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача йшлося про аналіз намірів російських окупантів та підготовку потужної протидії їм.

У своєму вечірньому відеозверненні до українського народу Зеленський зазначив, що провів сьогодні, 30 листопада, чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Головні питання - Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території і наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію - ще потужнішу протидію, ніж зараз", - розповів він.

Відео дня

Крім того, на засіданні було розглянуто питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

"Окремо провів нараду з питань енергетики та зв'язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо і це", - сказав глава держави.

Війна в Україні

За даними ГУР, Росія не полишає намірів завдати ракетних ударів по Україні і проводить підготовку до цього.

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, на підготовку до масованих ракетних ударів по Україні росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.

Попередній ракетний удар росіяни здійснили 23 листопада, тоді Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні сили Збройних сил України готові до відбиття можливих ракетних ударів росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: