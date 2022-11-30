Він зауважив, що Путін хоче захопити Україну і знищити її населення.

Президент України Володимир Зеленський не думає, що президент Росії Володимир Путін використовуватиме ядерну зброю.

Як він сказав під час The New York Times DealBook Summit, відповідаючи на запитання щодо можливості ядерної війни, Путін прагне захопити Україну і керувати цією територією.

"Мені здається, агресія Путіна – абсолютно спрогнозована ним річ. Він хоче просто захопити Україну і примітивно знищити наше населення. І повністю керувати цією територією", – наголосив Зеленський.

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Водночас він зауважив він, що українці захищають себе. Натомість сам Путін не зовсім контролює всі процеси в російській армії.

"Чи може він на цьому шляху використовувати ядерну зброю – я не можу вам сказати. Тому що я вважаю, що він не зовсім контролює всі процеси, які відбуваються у нього в армії. То якісь люди зайшли і гвалтували дітей – він каже, він нічого про це не знав. То хтось зайшов і стріляє по цивільних людях. Він каже, що це не його війська, це якісь переодягнуті", – сказав президент.

Він додав, що при захопленні Росією Криму Путін "місяці казав, що це не він, це незрозумілі люди, а потім став казати "так, це вони".

"Тому буде він використовувати ядерну зброю або не буде – точно не залежить від нашої з вами розмови. Мало того, він може використовувати ядерну зброю і по інших територіях. Мені здається, боятись нам з вами цього не потрібно. Боятись потрібно повністю переваги Путіна. Віддати йому територію нашої держави – він увійде у смак і буде розуміти, що за агресію нічого не буде", – наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Путіна потрібно "поставити на місце".

"Підкреслюю: він дуже залежить від свого суспільства. І він дуже хоче жити. І тому я не думаю, що він буде використовувати ядерну зброю. Це моя думка. Але ще раз говорю: питання адекватності цієї людини. Я за рівень адекватності президента Росії не можу нести відповідальності", – сказав Зеленський.

Ядерні погрози Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в РФ неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю.

Навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї проти України.

Крім того, Росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що це дуже потужний натяк від Путіна.

Водночас військовий експерт Олег Жданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе завдати ядерних ударів, або підірвати атомні електростанції. Усі ці його плани заздалегідь викриють та завдадуть превентивних ударів по його бункеру.

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