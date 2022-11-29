У Командуванні Повітряних сил закликали людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Повітряні сили Збройних сил України готові до відбиття можливих ракетних ударів росіян.

"Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу... Ракети заряджені, будемо відбивати, скільки б вони (окупанти – УНІАН) там не запускали. Будемо робити усе можливе, щоб якомога менше цих залізяк летіло нам на голову", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону..

Він нагадав, що найстрашніше українці пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли на територію України фактично щодня й коли російська авіація літала у небі.

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Також Ігнат закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги та реагувати на те, що говорять органи влади, які просять дотримуватись тих заходів безпеки, які існують на сьогодні для нашої країни.

Ракетні удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тис. ракет; без урахування ракет С-300, РСЗВ, а також авіаційних ракет різних типів. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей були цивільними.

За останні два місяці Росія здійснила сім масованих ракетних атак по Україні, зосередивши зусилля на енергетичній інфраструктурі. Остання з таких атак відбулася 23 листопада: Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них знищено силами ППО.

За словами Юрія Ігната, у Росії є перелік об'єктів в Україні, які можуть стати потенційними цілями для її нових ракетних ударів. Після кожної атаки в країні-агресорі аналізують свою роботу і вирішують, куди вдарити наступного разу.

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