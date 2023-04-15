Під завалами ще є тіла загиблих.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Слов’янську на Донеччині внаслідок російського удару пошкоджено і зруйновано понад 50 житлових будинків.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. "У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль", - повідомив президент.

Глава держави зазначив, що лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні.

Відео дня

"Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких", - сказав Зеленський.

"Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати", - наголосив глава держави.

Удар росіян по Слов‘янську

14 квітня російські окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області. Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет С-300. Шість влучили по житловому сектору, ще одна – в територію ландшафтного парку. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки: один будинок частково зруйнований, а у двох – сталося загоряння.

За останніми даними, у Слов’янську зросла кількість поранених до 23 через вчорашній обстріл Росії. Також відомо про 11 загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: