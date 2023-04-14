Станом на 18:00 було відомо про п'ятьох загиблих та 15 поранених.

У Слов'янську з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку дістали дитину. Життя малюка врятувати не вдалося, він помер в машині "швидкої допомоги".

Радник керівника офісу президента з комунікацій Дарина Зарівна повідомила, що з-під завалів дістали живу дитину.

"На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги", – уточнила вона у своєму Telegram-каналі.

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Таким чином, кількість жертв російського удару збільшилася до шести.

Варто відзначити, що ще о 18:00 глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що під завалами будинку можуть знаходяться ще семеро людей, у тому числі одна дитина.

Удар росіян по житлових будинках у Слов'янську - що відомо

Сьогодні, 14 квітня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Армія РФ завдала удару по місту близько 16:00. Ймовірно, ворог використовував ракети С-300.

У місті пролунало не менше семи вибухів в районі ЗОШ №8. Ворог влучив у три п'ятиповерхові будинки. При цьому один будинок частково зруйнований, а в двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені сусідні будинки.

Станом на 18:00 повідомлялося п'яти загиблих і 15 поранених.

Президент України Володимир Зеленський не стримав емоцій через удар військ РФ по Слов'янську. Він знову нагадав, що Росія демонструє свою сутність, руйнуючи, знищуючи все живе.

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