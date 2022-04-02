30 березня та 1 квітня у Бєлгороді відбулась серія вибухів – на складах боєприпасів та нафтобазі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував на прохання журналіста Fox News вибухи складів з боєприпасами і нафтобази у Бєлгороді.

Під час інтерв’ю у Зеленського поцікавилися, чи були вибухи у російському прикордонному місті здійснені українськими військами.

Український глава відповів: "Вибачте, я не обговорюю жоден з моїх наказів як головнокомандувач. Є речі, якими я ділюся тільки з військовими ЗСУ і тоді, коли вони розмовляють зі мною".

"Для нас важливо, аби весь світ знав, що ми – країна, яка перебуває у стані війни. На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні слухати ці повідомлення про те, що щось десь там вибухає, поки триває війна в Україні – чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони (росіяни – ред.) окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому, щоб не сталося у тій чи іншій ситуації, мені складно коментувати", - додав Зеленський.

Вибухи у Бєлгороді: що відомо

Ввечері, 30 березня, у Бєлгороді вибухнули склади з боєприпасами. У Росії одразу ж заявили, що причиною інциденту став "людський фактор".

Потужні вибухи прогриміли й у районі села Червоний Жовтень в Бєлгородській області Російської Федерації. Попередньо, постраждали четверо російських військових.

У Генштабі, коментуючи вибухи на складах у РФ, зазначили, що росіяни продовжують зберігати і використовувати застарілі боєприпаси. Пожежа сталась у зв’язку з порушенням вимог безпеки експлуатації, офіційно заявили в Україні.

1 квітня стався іще вибухи – на нафтобазі посеред міста. Міноборони РФ звинуватило у цьому ЗСУ, проте у Міноборони України відповіли, що за вибухи на території Росії відповідальне тільки російське командування.

Через пожежі у Бєлгороді постачання палива і боєприпасів для військ Росії під Харковом опинилось під загрозою, констатувала британська розвідка.

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