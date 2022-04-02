30 березня та 1 квітня у Бєлгороді відбулась серія вибухів – на складах боєприпасів та нафтобазі.

Пожежа у Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою на місцевих складах.

Про це йдеться у розвідданих Британії.

Імовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюги Росії.

Особливо може постраждати забезпечення російських військ, які оточили Харків (60 км від Бєлгорода).

Вибухи у Бєлгороді: що відомо

Ввечері, 30 березня, у Бєлгороді вибухнули склади з боєприпасами. У Росії одразу ж заявили, що причиною інциденту став "людський фактор".

Потужні вибухи прогриміли й у районі села Червоний Жовтень в Бєлгородській області Російської Федерації. Попередньо, постраждали четверо російських військових.

У Генштабі, коментуючи вибухи на складах у РФ, зазначили, що росіяни продовжують зберігати і використовувати застарілі боєприпаси. Пожежа сталась у зв’язку з порушенням вимог безпеки експлуатації, офіційно заявили в Україні.

1 квітня стався іще вибухи – на нафтобазі посеред міста. Міноборони РФ звинуватило у цьому ЗСУ, проте у Міноборони України відповіли, що за вибухи на території Росії відповідальне тільки російське командування.

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