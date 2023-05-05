Глава держави наголосив, що з нинішнім керівництвом РФ неможливо спілкуватися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не цікавиться" темою закликів до його убивства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі, відповідаючи на запитання щодо закликів у Росії про його фізичне усунення.

"Це не цікава тема", - сказав Зеленський.

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За його словами, Росія на сьогодні "демотивована країна на полі бою".

"Ми не бачимо сильного суспільства, яке б підтримувало їх рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, щось закликають зробити проти нашої країни", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що з нинішнім керівництвом Росії неможливо спілкуватися.

"Я думаю, що їм треба подумати, як змінити клімат у їх власній країні, свій режим. Після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни", – сказав президент України.

Атака дронів на Кремль - реакція

Вночі 3 травня два безпілотники атакували територію Кремля.

В адміністрації президента РФ заявили, що таким чином Україна нібито намагалася вчинити замах на Володимира Путіна. Також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за цією атакою стоять США.

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у причетності України до запуску дронів на Кремль.

Після атаки колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав убити Володимира Зеленського. "Після сьогоднішнього теракту у Росії не залишилося інших варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки", - написав Медведєв у Telegram.

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