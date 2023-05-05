Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не цікавиться" темою закликів до його убивства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі, відповідаючи на запитання щодо закликів у Росії про його фізичне усунення.
"Це не цікава тема", - сказав Зеленський.
За його словами, Росія на сьогодні "демотивована країна на полі бою".
"Ми не бачимо сильного суспільства, яке б підтримувало їх рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, щось закликають зробити проти нашої країни", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що з нинішнім керівництвом Росії неможливо спілкуватися.
"Я думаю, що їм треба подумати, як змінити клімат у їх власній країні, свій режим. Після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни", – сказав президент України.
Атака дронів на Кремль - реакція
Вночі 3 травня два безпілотники атакували територію Кремля.
В адміністрації президента РФ заявили, що таким чином Україна нібито намагалася вчинити замах на Володимира Путіна. Також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за цією атакою стоять США.
Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у причетності України до запуску дронів на Кремль.
Після атаки колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав убити Володимира Зеленського. "Після сьогоднішнього теракту у Росії не залишилося інших варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки", - написав Медведєв у Telegram.