Росія звинуватила США в організації запуску безпілотників по Кремлю.

Москва розглядає різні варіанти відповіді на атаку безпілотників на Кремль.

Мова може йти тільки про "продумані і відповідні інтересам країни кроки", заявив на брифінгу в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому він звинуватив США в організації атаки дронів на Кремль.

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"Спроби Києва і Вашингтона відхреститися від атаки на Кремль сміховинні, рішення про такі теракти приймають США, а Україна виконує", - заявив Пєсков.

Він також додав, що з огляду атаки на Кремль якесь спеціальне звернення президента РФ Володимира Путіна або екстрене засідання Ради ,езпеки не плануються, але в п'ятницю відбудеться планове засідання.

Коментуючи реакцію Путіна на атаку, Пєсков сказав, що в складних, екстремальних ситуаціях він "завжди поводиться спокійно, зібрано, чітко віддає команди".

Атака дронів на Кремль - що відомо

У ніч на 3 травня безпілотники атакували територію Кремля. В Адміністрації президента РФ заявили, що таким чином Україна нібито вчинила замах на Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до цієї атаки.

Коментуючи атаку дронів на Кремль, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатися.

Прес-секретар Держдепу Ведант Патель повідомив, що атака безпілотників на Кремль жодним чином не вплине на постачання американської військової допомоги Україні.

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