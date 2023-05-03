Замість цього державні канали показували архівні зйомки Кремля і Червоної площі з різних ракурсів.

У Росії у вечірніх новинах на "Першому каналі", "Росії 1", НТВ не стали показувати кадри нічної атаки безпілотників по Кремлю. Замість них озвучену прес-службою президента версію нападу супроводили архівними кадрами Кремля і Красної площі.

Як повідомляє "Агентство", "Перший канал" у вечірньому випуску новин о 21:00 присвятив інциденту з безпілотниками сюжет на чотири хвилини. У ньому жодного разу не показали кадри з вибухаючими дронами. Замість них глядачі подивилися панорамну зйомку Кремля і Червоної площі з різних ракурсів, інтерв'ю з військовим експертом, а також змогли прочитати текст повідомлень прес-служби Кремля, який був виведений на екран. Журналіст за кадром повідомив, що київська влада цією атакою "провокує ескалацію" і "підтверджує свою диверсійно-терористичну доктрину".

В анонсі основних тим дня на початку випуску новин о 20:00 на "Росії 1" про атаку дронів глядачеві повідомили на тлі тих же панорамних кадрів Кремля, які були розбавлені кадрами із зустрічі Володимира Путіна з нижегородським губернатором Глібом Нікітіним. У самій програмі був показаний новинний сюжет хронометражем близько 3,5 хвилини: він починався зі слів "ніч на третє травня. Москва. Красна площа. Самий центр російської столиці і всієї країни. У небі з'являються безпілотники, які атакують Кремль". Однак відео атаки глядачі так і не побачили — замість нього кадри Кремля і Червоної площі в різний час доби.

Відео дня

На НТВ у випуску новин о 19:00 темі удару безпілотників по Кремлю присвятили близько хвилини. За цей час ведучі встигли зачитати прес-реліз Кремля і показати види Кремля.

Атака дронів на Кремль - деталі

Кремль був атакований дронами в ніч на середу. Обидва безпілотники вибухнули поруч із Сенатським палацом, де знаходиться кабінет Путіна, з різницею приблизно в 15 хвилин. У мережі доступні мінімум сім відео атаки і її наслідків, зняті очевидцями і камерами відеоспостереження. Депутати російської Держдуми закликали посилити удари по Україні у відповідь на нічну атаку дронів.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що Україна не атакує ні президента Росії Володимира Путіна, ні Москву.