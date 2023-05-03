Чинний топ-чиновник РФ закликав убити президента України.

Колишній президент Росії і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав до вбивства Володимира Зеленського через атаку невідомих безпілотників на Кремль. Відповідна заява з'явилася в його Телеграм-каналі.

За словами Медведєва, після "сьогоднішнього теракту", під яким, ймовірно, мається на увазі атака безпілотників на Кремль, у Росії не залишилося інших варіантів, крім "фізичного усунення Зеленського і його кліки".

"Він не потрібен навіть для підписання акту беззастережної капітуляції. Гітлер, як відомо, його теж не підписував. Завжди знайдеться який-небудь змінник типу зіц-президента адмірала Дьоніца", - написав Медведєв.

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Минулої ночі невідомий безпілотник атакував комплекс будівель Кремля і врізався в дах одного з них, викликавши на ній локальну пожежу. Про постраждалих не повідомляється. Російська влада звинуватили в атаці "київський режим".

Причетність України до цієї атаки послідовно спростували прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, радник глави ОП Михайло Подоляк і пізніше особисто президент Зеленський.

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