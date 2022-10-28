Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих.

Вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля мобілізації для відправки людей на війну.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що провів кілька нарад із військовими щодо поточної ситуації на передовій.

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"Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна до цього готується. "Готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, зокрема, й завдяки своїм спільникам – в Ірані", - наголосив президент України.

Він додав, що саме тому щоденно йде робота з партнерами для того, щоб посилити протиповітряну оборону та інші оборонні можливості.

Зеленський наголосив, що український прапор буде повернуто в усі куточки України.

Завершення мобілізації в РФ: що відомо

28 жовтня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відзвітував перед російським диктатором Володимиром Путіним про підсумки часткової мобілізації. Шойгу заявив, що заходи щодо часткової мобілізації завершені. За його словами, за місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були мобілізовані 300 тисяч осіб, а 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт.

20 жовтня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тисяч людей.