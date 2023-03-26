22 березня Запоріжжя струснула серія вибухів через ракетну атаку РФ - сьогодні кількість жертв внаслідок кривавого теракту збільшилася.

У неділю, 26 березня, кількість жертв внаслідок ракетного удару, який війська РФ завдали 22 березня по Запоріжжю, збільшилася. Стало відомо про загибель хлопця 2004 року народження.

Факт смерті українця підтвердила Запорізька ОВА у коментарі кореспондентові Укрінформ. Там зазначили, що хлопець зустрів свої останні секунди життя на лікарняному ліжку. Медикам не вдалося врятувати його життя.

"Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.", - поінформували там.

За інформацією ОВА, хлопець внаслідок ракетного удару РФ отримав відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі боролися за його життя дві доби.

Удар РФ по багатоповерхівках у Запоріжжі 22 березня

22 березня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю та влучила між двома житловими будинками. Як тоді зазначив глава ОВА Юрій Малашко, загалом російська армія запустила шість ракет по місту. Повідомлялося про одну жертву та 34 постраждалих.

Зазначимо, що тепер кількість жертв внаслідок кривавого злочину росіян у Запоріжжі сягає двох осіб. Нещодавно стало відомо, що від удару російської боєголовки загинув 48-річний Олександр Самарський. Він разом з родиною винаймав квартиру у житловому будинку, в який вгатили росіяни. Під час інциденту загиблий перебував вдома разом з дружиною. На щастя, жінці вдалося врятуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: