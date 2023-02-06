Також було розглянуте питання щодо кандидатур для призначення на посади голів ОВА в ряді регіонів.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, учасники якого обговорили ситуацію на Бахмутському напрямку та можливі дії ворога найближчим часом.

"Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Керівництво Збройних сил та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті", - зазначається у повідомленні на сайті глави держави.

Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Відео дня

"Також було заслухано інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у ряді регіонів.

Зазначається, що в засіданні взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Можливий наступ Росії: подробиці

5 лютого міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що на можливий наступ росіян Україна очікує в лютому - з точки зору символізму. Він підкреслив, що Україна має ресурси і резерви, якими вона спроможна стабілізувати і тримати удар.

Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до березня. У зв'язку з цим росіяни пожвавилися на сході України.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Кремль переоцінює можливості своєї армії, готуючись до нового наступу на Україну.