За його словами, окупанти шукають шпаринку, де можна розвивати успіх.

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до березня.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти пожвавилися на східному фронті. Зокрема, на Луганщині атак стало більше, окупанти підтягують ще більше резервів. За його даними, багато живої сили зосереджено у Щасті. Через постійну "бавовну" росіяни поки що ховають свою техніку.

"Атак стало більше з боку окупаційних військ. Вони намагаються знайти якісь шпаринки, де можна потім розвивати успіх, але наші Сили оборони тримають позиції. Дають відсіч всюди", - запевнив Гайдай.

Тим часом окупанти завчасно заявляють про захоплення деяких населених пунктів. Однак Гайдай заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності

За його даними, з 11 лютого на окупованих територіях області орки вимикають мобільний інтернет, щоб люди не могли передавати інформацію про них українським воїнам.

Новий наступ РФ: що відомо

Раніше Головне управління розвідки спрогнозувало суттєве загострення на фронті в лютому-березні. В ГУР також підтвердили, що глава Генштабу РФ Валерій Герасимов отримав задачу від Путіна захопити Донбас до березня.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може приурочити новий масштабний наступ до річниці вторгнення в Україну - 24 лютого. Він додав, що, за оцінкою міністерства, в розпорядженні Росії зараз понад 300 тисяч мобілізованих.

Аналітики ISW вважають, що Кремль, ймовірно, знову переоцінює можливості російської армії в контексті нового великого наступу в Україні. Він закінчиться достроково без значних успіхів для РФ.

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