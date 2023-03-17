Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті.

Зазначається, що командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

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"Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донбасі

Наразі найскладніша ситуація спостерігається на Донбасі. Там найгарячішою точкою є район Бахмута, де важкі бої тривають вже кілька місяців поспіль. Українські захисники тримають "фортецю" Бахмут, а росіяни зазнають величезних втрат у живій силі.

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