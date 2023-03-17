Українські військові тримають оборону Бахмута.

Окупанти продовжують зазнавати великих втрат у боях з українськими захисниками, намагаючись штурмувати підготовлені позиції ЗСУ у Бахмуті. Сили спеціальних операцій 17 березня показали нові кадри ліквідації російських загарбників.

Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусував щонайменше роту противника та БПЛА "Орлан-10".

"Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед", - йдеться у Telegram-каналі ССО України.

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Бої за Бахмут – російські втрати

У боях за Бахмут Росія втратила щонайменше 30 тисяч своїх солдатів. Втім, просування загарбників "незначне", констатує Інститут вивчення війни.

За словами аналітика Івана Киричевського, ЗСУ "перемололи" у цій ділянці фронту угрупування ЗС РФ, якого вистачило б на ще один похід на Київську область.

Найбільших втрат у Бахмуті зазнають "вагнерівці", їхній наступальний ресурс "імовірно, наближається до кульмінації".

Загалом, через великі втрати у живій силі і техніці Росія змушена знижувати темп операцій по всій лінії фронту. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили до пекла" 163 320 рашистів, з них 720 "відкобзонено" за 16 березня.

Напередодні у ЗСУ поділилися кадрами ближнього танкового бою на відстані 20 м до позицій противника. Російські загарбники були зметені прицільним вогнем.

Війна в Україні – останні новини

Протягом 16 березня російські окупанти продовжили штурмувати Бахмут і намагались прорвати оборону ЗСУ на Лиманському й Куп’янському напрямках.

За добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаударів по території України, а також 73 рази обстріляв з РСЗВ.

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