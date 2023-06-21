Зеленський подякував воїнам за збиття сьогодні російського ударного вертольота Мі-24 на Запорізькому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті йдуть жорсткі бої з російськими окупантами. Він наголосив, що українські воїни знищують ворога на Півдні, на Донеччині.

"На Півдні – є наш рух уперед. Дякую, воїни. На Сході – тримаємо оборону. Купʼянський напрямок – що б там не планували російські терористи, знищимо ворога", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Він подякував воїнам за збиття сьогодні російського ударного вертольота Мі-24 на Запорізькому напрямку. "Кожне таке збиття – важливе", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він подякував країнам, які підтримують нашу державу, зокрема, Британії за новий пакет фінансової підтримки, а США - за пакет допомоги нашій інфраструктурі та енергетиці. Зеленський висловив вдячність Євросоюзу за представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для нашої відбудови обсягом 50 мільярдів євро.

За його словами, сенс конференції по відновленню України, яка розпочалась сьогодні в Лондоні, не просто в тому, щоб згенерувати зусилля наших партнерів, а в тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес.

Президент України наголосив, що нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.

"Це зараз одне з пріоритетних завдань. Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій. Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – "це зло та смерть".

Війна в Україні - останні новини

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів про оперативну ситуацію на Таврійському напрямку.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський сьогодні повідомив, що на цьому напрямку за останню добу українські воїни знищили або пошкодили 68 одиниць російської військової техніки, а ворожі втрати серед особового складу вбитими і пораненими становлять майже три роти.

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що російські окупанти навмисно завищують кількість знищеної військової техніки українських воїнів. Він підкреслив, що навіть у наступі Сили оборони втрачають менше техніки, ніж ворог – в обороні.

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