Військові Сил оборони на цьому напрямку системно вибивають росіян із захоплених позицій і продовжують просування.

Українські оборонці на Таврійському напрямку за останню добу знищили або пошкодили 68 одиниць російської військової техніки. Ворожі втрати серед особового складу вбитими і пораненими становлять майже три роти (у роті може бути від 80 до 250 осіб, - УНІАН).

Про це розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні", - зазначив Тарнавський.

Він додав, що підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань.

Командувач також перелічив, яку саме російську техніку демілітаризували наши бійці. Це, зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 зенітних ракетних комплекси "Стріла", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на українській землі було ліквідовано 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року вже складають 222 тисячі осіб. Окрім особового складу українські військові щоденно нищать десятки одиниць ворожої військової техніки.

Серед іншого, за 16 місяців повномасштабного вторгнення наші захисники знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників.

Тим часом, зазначають у Генштабі, російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на чотирьох напрямках. Там точаться важкі бої, а місцями ворог намагається наступати.

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