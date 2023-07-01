Точне число жертв та поранених до закінчення війни назвати неможливо.

На даний момент назвати точну кількість жертв війни Росії проти України неможливо. Однак РФ несе набагато більші втрати серед військових, ніж наша країна. Про це в інтерв'ю Elmundo розповів президент України Володимир Зеленський.

"Я не можу говорити про конкретні цифри", - відповів президент на питання про те, яке реальне число загиблих від російського вторгнення. "Можу сказати, що у Росії набагато більше втрат", - повідомив Зеленський.

Що стосується втрат серед мирного населення, то на даний момент назвати точну цифру неможливо.

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"Ми не знаємо, чи вірна інформація, яку вони (Росія - УНІАН) дають. До кінця війни ми не дізнаємося, що сталося. Скільки людей поховано в Маріуполі? Вибачте за такі слова, але це факт. Ми не знаємо. Ні в селах Донбасу. У всіх місцях, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Київ. Буча, Ірпінь, Бородянка... Досі ми знаходимо могили", - сказав Володимир Зеленський.

"Питання не тільки в тому, скільки у нас смертей, але і в тому, скільки життів нам вдалося захистити. Мене цікавить саме ця цифра", - резюмував президент.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення на поле бою вже знищено понад 228 тис.окупантів.

Військовий експерт Владислав Селезньов стверджує, що співвідношення втрат артилерії між українською армією та російськими окупантами становить 1:4.

Тільки за минулу добу сили оборони України знищили шість зосереджень противника, три склади боєприпасів і багато артилерії.

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