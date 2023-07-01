На даний момент назвати точну кількість жертв війни Росії проти України неможливо. Однак РФ несе набагато більші втрати серед військових, ніж наша країна. Про це в інтерв'ю Elmundo розповів президент України Володимир Зеленський.
"Я не можу говорити про конкретні цифри", - відповів президент на питання про те, яке реальне число загиблих від російського вторгнення. "Можу сказати, що у Росії набагато більше втрат", - повідомив Зеленський.
Що стосується втрат серед мирного населення, то на даний момент назвати точну цифру неможливо.
"Ми не знаємо, чи вірна інформація, яку вони (Росія - УНІАН) дають. До кінця війни ми не дізнаємося, що сталося. Скільки людей поховано в Маріуполі? Вибачте за такі слова, але це факт. Ми не знаємо. Ні в селах Донбасу. У всіх місцях, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Київ. Буча, Ірпінь, Бородянка... Досі ми знаходимо могили", - сказав Володимир Зеленський.
"Питання не тільки в тому, скільки у нас смертей, але і в тому, скільки життів нам вдалося захистити. Мене цікавить саме ця цифра", - резюмував президент.
Втрати РФ в Україні - останні новини
З початку повномасштабного вторгнення на поле бою вже знищено понад 228 тис.окупантів.
Військовий експерт Владислав Селезньов стверджує, що співвідношення втрат артилерії між українською армією та російськими окупантами становить 1:4.
Тільки за минулу добу сили оборони України знищили шість зосереджень противника, три склади боєприпасів і багато артилерії.