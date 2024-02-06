Зеленський наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

Президент України Володимир Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. Указ "Про нарощування спроможностей сил оборони" опубліковано на сайті президента.

У своєму вечірньому відеозверненні глава держави прокоментував підписання цього указу. За його словами, документ розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем.

"І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі", - заявив Зеленський.

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Він наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

"Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", - наголосив президент.

Застосування безпілотників у війні України проти Росії

У російсько-українській війні битви виграє та сторона, яка володіє найкращими технологіями безпілотників. На даному етапі Україна, схоже, тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ.

Раніше Forbes зазначило, що останніми тижнями російські війська активізували свої зусилля навколо Куп’янська та Авдіївки, але досягли мінімальних успіхів у цих початкових операціях, насамперед через нездатність зосередити свої сили. Ключову роль зіграли українські безпілотники. "Пташки" вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

Газета Rzeczpospolita з посиланням на заяву голови Литовської партії праці Андрюса Мазуроніса писала, що Україна може розгорнути виробництво безпілотників в Литві. Вільнюс підтримує вказану ідею. За його словам, таке виробництво в Литві створить робочі місця та інфраструктуру для виробництва. Це в інтересах національної безпеки країни.

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