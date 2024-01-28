Українці удосконалюють своє виробництво, а росіяни не встигають адаптувати свої РЕБи.

У російсько-українській війні битви виграє та сторона, яка володіє найкращими технологіями безпілотників. На даному етапі Україна, схоже, тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ.

Як пише Forbes, останніми тижнями російські війська активізували свої зусилля навколо Куп’янська та Авдіївки, але досягли мінімальних успіхів у цих початкових операціях, насамперед через нездатність зосередити свої сили. Ключову роль зіграли українські безпілотники.

"Пташки" вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

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Натомість Україна здатна точно бити по окупантах, уникаючи РЕБів. Щоб досягти цього, Україна швидко розвинула свої безпілотники шляхом швидкої інтеграції нових технологій. Два роки тому українські війська значною мірою покладалися на ТБ-2 Bayraktar; сьогодні українські військові мають у своєму арсеналі дуже різноманітний кейс безпілотників.

Хоча багато з цих систем було закуплено в інших країнах або включено до пакетів іноземної допомоги, значна кількість українських безпілотників виробляється всередині країни. Найбільш поширеними українськими безпілотниками є A1-CM Fury, ASU-1 Valkyrja та Leleka-100. До них додається низка менш поширених дронів вітчизняного виробництва від ряду компаній, зокрема Saker, Spaitech та Ukrspecsystems.

Українське виробництво безпілотників різко контрастує з Росією, яка зосередилася на масовому виробництві своїх безпілотників. Хоча кількість має значення у війні на виснаження, технологія боротьби з дронами розвивається дуже швидко, тому дрони повинні мати можливість адаптуватися до цих змін.

"Протягом усієї війни Росія домінувала в просторі боротьби з безпілотниками. Однак системи боротьби з безпілотниками, особливо системи електронної боротьби часто націлені на вразливі місця, які є унікальними для конкретної моделі безпілотника. Таким чином, Росія стикається з проблемами, оскільки їй доводиться налаштовувати своє обладнання для різноманітних українських безпілотників. Незважаючи на це, Росія, швидше за все, незабаром розгорне оновлену технологію радіоелектронної боротьби, яка буде ефективною проти основної маси українських безпілотників", - пише видання.

У той час як українські розробники адаптують свої безпілотники до російських РЕБів, окупанти маневрують та наступають. Щоб цього не сталося, українські компанії-виробники безпілотників повинні бути на крок попереду російських технологій боротьби з безпілотниками, а це складно. Україна отримає певну допомогу в цьому від партнерів.

"Враховуючи характер війни, обидві сторони намагалися встановити панування в технологіях безпілотників. Хоча інколи росіяни домінували в цій сфері, українські військові зараз мають перевагу. Ця перевага пов’язана насамперед із великою кількістю українських компаній-виробників дронів, які впроваджують нові технології. Цей процес треба продовжувати, щоб стримати російський наступ", - пише видання.

Що передувало

Нагадаємо, що російські системи протиповітряної оборони виявилися менш ефективними проти невеликих дешевих безпілотників ЗСУ. Ці "пташки" неабияк ефективні, адже їх важко виявити.

Як повідомив аналітик і експерт із безпілотних та роботизованих військових систем Семюель Бендетт у коментарі Business Insider, розхваленна російська протиповітряна оборона не може впоратися з примітивними дронами України.

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