Зазначається, що противник почав відмовлятися від використання артилерії на Кінбурнській косі, надаючи перевагу FPV-дронам.

Ситуація на Кінбурнській косі залишається напруженою, її поки що контролюють російські загарбники. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

В ефірі "24 каналу" вона наголосила, що з Кінбурнської коси росіяни намагаються відвертати увагу Сил оборони України від Херсонського напрямку. Зокрема, з цієї метою ворог періодично посилює обстріли Очаківському й Куцурубському напрямках.

"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", – сказала Гуменюк.

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При цьому вона наголосила, що на тій ділянці окупанти відчувають небезпеку. Також ворог почав відмовлятися від використання артилерії, надаючи перевагу FPV-дронам.

"Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів", – пояснила Гуменюк.

Ворог розуміє, що поїздка на Кінбурнську косу – це квиток в один кінець.

Війна в Україні: важливі новини

Український бойовий робот, керований з повітря, вперше в історії зміг знищити позиції окупантів. Зазначається, що роботи-камікадзе є надзвичайно ефективними. Поки одні військові використовують дрон для того, аби зробити мінне загородження, інші працюють БпЛА з турелю, щоб знищувати бліндажі противника.

Тим часом "Армія дронів" за минулий тиждень завдала окупантам чималих втрат. Зокрема, було знищено майже півтори сотні окупантів, а також – 44 ворожих танки.

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