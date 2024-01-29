Президент України Володимир Зеленський зазначає, що геополітично та фінансово Росію можна зупинити. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо того, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.
"Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", - зазначив Зеленський.
Глава держави висловив думку, що "ми знаходимося в дуже складному моменті".
"Геополітично і фінансово можна зупинити Росію. Можна, все ж таки, можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни", - підкреслив Зеленський.
Війна в Україні - останні новини
Раніше видання The Telegraph зазначило, що Росія готова воювати ще декілька років, оскільки її президент Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.
"Зараз ми перебуваємо у сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну - це більше, ніж на охорону здоров’я та освіту", - зауважив співрозмовник видання - неназваний західний чиновник.
Водночас зазначається, що складно оцінити масштаб переходу Росії до військової економіки, оскільки інформація про оборонну промисловість засекречена, а пропаганда її лише перебільшує. Однак експерти переконані, що російський військово-промисловий комплекс небезпечно і активно розвивається.
Експерт з питань оборони і національної безпеки Майкл Пек в колонці для CEPA дав власний прогноз, як розвиватиметься війна в Україні у 2024 році. За його словами, є п'ять варіантів.