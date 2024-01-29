Він зауважує, що "ми знаходимося в дуже складному моменті".

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що геополітично та фінансово Росію можна зупинити. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо того, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.

"Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив думку, що "ми знаходимося в дуже складному моменті".

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"Геополітично і фінансово можна зупинити Росію. Можна, все ж таки, можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Раніше видання The Telegraph зазначило, що Росія готова воювати ще декілька років, оскільки її президент Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.

"Зараз ми перебуваємо у сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну - це більше, ніж на охорону здоров’я та освіту", - зауважив співрозмовник видання - неназваний західний чиновник.

Водночас зазначається, що складно оцінити масштаб переходу Росії до військової економіки, оскільки інформація про оборонну промисловість засекречена, а пропаганда її лише перебільшує. Однак експерти переконані, що російський військово-промисловий комплекс небезпечно і активно розвивається.

Експерт з питань оборони і національної безпеки Майкл Пек в колонці для CEPA дав власний прогноз, як розвиватиметься війна в Україні у 2024 році. За його словами, є п'ять варіантів.

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