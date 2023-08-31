Війська країни агресора демотивовані та не розуміють, за що воюють в Україні, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що мотивація воювати у українських військ вища, ніж у військ ворога. Водночас він наголосив, що вирішальне значення тут має гарантія тилового забезпечення.

"Вони розраховуються на те, що всі йдуть у бій, і навіть якщо щось трапиться - не дай Боже - буде конкретна машина, яка їх забере", - сказав президент в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

Він зазначив, що наразі Україна відчуває нестачу броньованих медичних машин для вивезення поранених з поля бою. За його словами, це "може демотивувати" захисників.

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Глава держави також наголосив, що війська країни агресора демотивовані та не розуміють, за що воюють в Україні.

"Вони воюють через страх не просунутися вперед і через те, що з ними буде, якщо вони залишать фронт. Ними рухає виживання", - пояснив він.

Врятувати поранених - остання допомога українську війську

В четвер, 31 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала велику партію броньованих автомобілів для медичної евакуації він партнерів. Він наголосив, що броньовані "медеваки" - це саме те, що "зараз дуже потрібно".

В середу, 30 серпня, Берлін відзвітував про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшов польовий шпиталь.

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