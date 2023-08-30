Також передано 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector.

В середу, 30 серпня, Берлін відзвітував про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Як йдеться на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччина, до чергового пакету допомоги увійшли танки, безпілотники, радар для систем протиповітряної оборони і не тільки.

Так, пакет допомоги включає:

10 бойових танків Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

4 транспортери танків HX81 та 4 напівпричіпи;

більш як 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

польовий шпиталь.

Військова допомога Німеччини Україні - останні новини

24 серпня стало відомо, що Німеччина передала Україні пакет допомоги, що включав додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони Patriot, системи виявлення БПЛА, розвідувальні БПЛА та інше. Сума, виділена Німеччиною на допомогу україні, вже перевищила 5 мільярдів євро цього року (для порівняння, за весь минулий рік було надано допомоги на 2 мільярди євро).

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Україна також розраховує отримати німецько-шведські авіаційні крилаті ракети TAURUS (дальність 500 км).Цього місяця в уряді Німеччини заявили, що Україна має повне право на таку допомогу.

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