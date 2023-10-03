Глава держави обговорив з командирами бригад й командирами батальйонів оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби.

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції Сил оборони України на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків - Купʼянсько-Лиманському", - зазначив президент.

Зокрема, йдеться про відвідування 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"З комбригами й комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби", - підкреслив Зеленський.

"Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви - міць! Дякую за службу!" - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 29 вересня повідомили, що останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

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