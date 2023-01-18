За словами президента, ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі.

Ситуація на фронті залишається тяжкою, фіксується збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій з боку російських окупантів.

"Як і завжди, увесь день сьогодні на зв’язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів", - сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він подякував захисникам, які тримають наші позиції.

Відео дня

"Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів", - наголосив Зеленський.

Війна РФ проти України: останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку та ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

18 січня у Генштабі повідомили, що українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та потужно вдарили по окупантах.

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