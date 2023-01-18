Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони десятків населених пунктів Харківської, Запорізької, Луганської, Донецької областей.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Окрім цього, рашисти ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

"Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Крім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, як поінформували в Генштабі, обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

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Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони десятків населених пунктів Харківської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Зокрема, на Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів, на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку.

"На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі", - поінформували в Генштабі.

Війна РФ проти України: останні новини з фронту

Як вже повідомляв УНІАН, прикордонники зупинили спробу прориву окупантів до Бахмута. Бій тривав близько двох годин, за цей час захисники знищили п'ятьох рашистів, а ще сімох - поранили. Також стало відомо, що у курортній Кирилівці "прилетіло" російським окупантам та їхнім пособникам. Серед путінських загарбників є поранені та жертви.

На тлі втрат Росія почала мобілізувати наркозалежних, вони вживають речовини прямо на фронті. Інформацію про масовість мобілізації наркозалежних підтвердив один з російських солдатів. Ввечері у Генштабі повідомили, що українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та потужно вдарили по окупантах.

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