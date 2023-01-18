У Росії почали мобілізувати людей з наркозалежністю. Спочатку на війну кидали колишніх ув'язнених, а нині на фронт будуть кидати навіть залежних, які продовжують вживати заборонені речовини.
"Для того щоб виконати показники по мобілізації в Північній Осетії, місцеві військкомати мобілізують наркозалежних. Інформацію про масовість мобілізації наркозалежних підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон Руху Опору. За його словами він не вилікувався від залежності та продовжував вживати наркотики воюючи на Запоріжжі. Наркотики чоловік взяв з собою у якості ліків", - повідомив Центр Національного Спротиву.
Полонений також розповів, що він пішов на війну аби уникнути покарання. У РФ його затримали за керування авто без документів, а потім запропонували мобілізуватися, щоб не опинитися у суді.
РФ кидає на фронт криміналітет та наркозалежних. Ці люди вооють вже не тільки у так званих ПВК, а також й у регулярних військах країни-агресорки.
Мобілізація у РФ
Нещодавно у ГУР повідомили, що РФ хоче створити двохмільйонну армію. Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії вже скоро оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. За даними ЗМІ, у Росії в "вагнерівці" почали вербувати навіть жінок-ув'язнених. Окрім цього повідомлялося, що РФ збирається мобілізувати ще 500 тисяч осіб.
Сьогодні ж стало відомо, що Кремль вже готується до протестів через оголошення нової хвилі мобілізації. На підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників.