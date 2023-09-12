Було обговорено, зокрема, підготовку до зустрічних дій російських загарбників, поділився президент України.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 вересня, повідомив про проведення засідання Військового кабінету, на якому розглянуто питання наступу Збройних сил України і зміцнення їхньої оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Зокрема, на засіданні Військового кабінету "вузьке коло людей" розглядало "вузьке коло питань". "Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - повідомив Зеленський.

За його словами, було обговорено, зокрема, підготовку до зустрічних дій супротивника.

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"І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки", - зазначив президент.

Важливі новини України про війну - зараз це треба знати

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку Сили оборони України за добу просуваються на 50-200 метрів, загалом з початку наступу звільнено понад 255 кв.км української землі. Інколи вдається просуватися на кілометри, а інколи руху немає взагалі, тому що треба закріпитися і захистити особовий склад від протидії ворога.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляють, що українські війська 11 вересня провели наступальні операції як мінімум на одній ділянці фронту і просунулися на чотирьох напрямках.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Своєю чергою, ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ.

Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Сили оборони України Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

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